Meghan Markle neemt bijzondere taak over van koningin Elizabeth

2019 wordt een bijzonder jaar voor Meghan Markle. Ze wordt niet alleen voor het eerst moeder, maar ze neemt vanaf dit jaar ook een bijzondere taak over van koningin Elizabeth.



Koningin Elizabeth is al jaren royal patron van het Nationaal Theater, maar die taak draagt ze met liefde over aan Meghan. En dat is de eerste officiële taak die de echtgenote van prins Harry van haar heeft gekregen.

Vertrouwen

Als royal patron zal Meghan Markle zich inzetten voor het theater en is het één van haar taken om de banden tussen het theater en de Amerikaanse donateurs te versterken. Het is dan natuurlijk ook geen toeval dat Meghan deze taak heeft gekregen. Toch zou Meghan deze taak niet alleen hebben gekregen omdat het zo goed bij haar achtergrond past, maar de koningin zou ook veel vertrouwen hebben in de echtgenote van haar kleinzoon. Of Meghan per direct deze taak gaat vervullen, is niet bekend.

Bron: Nsmbl.nl. Beeld: Getty.