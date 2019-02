Meghan Markle krijgt bijzondere tatoeage op haar hand cadeau

De hoogzwangere Meghan is momenteel samen met manlief Harry voor een bezoek van drie dagen in Marokko. Daar kreeg ze een wel heel bijzonder aandenken aan deze reis cadeau: een traditionele henna-tatoeage.

Bloemen

Tijdens hun bezoek aan het plaatsje Asni was er een traditionele henna-ceremonie aan de gang. De hertogin kreeg toen ook een eigen tatoeage op haar hand. De tekening van bloemen staat symbool voor haar zwangerschap en werd gezet door een 17-jarig meisje.

Knus

Het plaatsje Asni ligt in het Atlasgebergte. De royals bezochten er onder meer een middelbare school en een pension voor schoolmeisjes tussen de 12 en 18 jaar. Ze spraken met studentes die hard aan het leren waren voor hun examens. Ook namen ze een kijkje bij de voetbalwedstrijd van de school. Daar stonden ze langs de lijn knus tegen elkaar aan.

Op de foto’s kun je goed zien hoe prachtig deze tijdelijke tatoeage Meghan staat:

A close up of a Henna tattoo on Meghan, Duchess of Sussex as she visits the “Education For All” boarding house for girls aged 12 to 18, with Prince Harry, Duke of Sussex, Asni, Morocco. Updates here https://t.co/st9A02YuB0 📸 @samhussein @GettyImagesNews #RoyalVisitMorocco pic.twitter.com/BlK1Ek6g6X — Derek Momodu (@DelMody) February 24, 2019

#Meghan was very pleased with her henna tattoo, when one overly-concerned official asked if she wanted to wash it off immediately, she laughed: “It will dry as we walk round”. She told Samira “How lovely. Merci”. pic.twitter.com/iEkVE5EMCv — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) February 24, 2019

Harry and Meghan stop to chat to Rania, five, and Rayhana, two, who are half British and half Moroccan and live in Marrakech. They seem to approve of the henna tattoo! #RoyalVisitMorocco pic.twitter.com/4wpZbgcuHQ — Emily Nash (@emynash) February 24, 2019

