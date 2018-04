Dat royals zich aan speciale koninklijke etiquette moeten houden, dat weten we. Dat ze in Groot-Brittannië best een ding maken van theedrinken, is ook algemeen bekend. Combineer die twee zaken: dan klinkt het opeens best logisch dat Meghan Markle een ‘cursusje theedrinken’ moest volgen toen ze in Engeland kwam wonen.

Auteur Andrew Morton schrijft in zijn boek Meghan: A Hollywood Princess dat Meghan Markle les heeft gekregen in de Britse gebruiken rondom theedrinken. En dan met name in de thee-etiquette die gelden voor de Britse koninklijke familie.

Vier stappen

Er bestaat namelijk een vier-stappenmethode, die bedacht is door de voormalige butler van het Britse koningshuis. Die methode gaat als volgt in zijn werk:

1. Schenk thee met een theepot in het kopje.

2. Doe er daarna pas melk bij.

3. Raak tijdens het roeren níet het kopje aan met het lepeltje. Dat doe je door het theelepeltje heen en weer te bewegen, in plaats van rondjes te draaien. Zonder getik tegen het kopje dus.

4. Nip de thee, zonder te slurpen.

Regels

Verder zijn er volgens de schrijver van het boek nog een aantal belangrijke regeltjes:

– Blaas niet in je thee.

– Je pink houd je níet omhoog tijdens het nippen aan je kopje.

– Draag je lipstick? Dan moet je steeds op precies dezelfde plek van het kopje een slok nemen, om meerdere lipstickvlekken te voorkomen.

– Neem nooit maar één kopje thee, dat is niet beleefd. Neem er ook geen drie, dat is weer te veel. Met twee kopjes thee zit je altijd goed.

Het is maar dat je het weet. Vanaf nu kun jij dus ook thee drinken als een prinses!

Bron: AD. Beeld: ANP

