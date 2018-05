Bizar: halfbroer Meghan Markle roept prins Harry op niet met haar te trouwen

Van je familie moet je ’t maar hebben: Thomas Markle, de halfbroer van Meghan, drukt prins Harry op het hart om vooral niet met haar te trouwen.

Thomas en Meghan koesteren niet bepaald een warme band. Thomas is dan ook niet uitgenodigd op het huwelijk van het jaar en dat zit de man duidelijk dwars. Hij pende een open brief aan het roddelblad InTouch waarin hij uiteen zet waarom prins Harry de hele boel moet afblazen nu het nog kan.

‘Verwaande vrouw’

“Meghan Markle is een vervelende, oppervlakkige, verwaande vrouw die jou en de koninklijke familie tot schande is”, schrijft ‘ie. “In plaats van haar eigen familie nodigt ze wildvreemden uit voor haar bruiloft. Wie doet dat nou?”

Pistool

Meghan en Thomas delen dezelfde vader. Toen de aanstaande prinses 6 jaar was, gingen haar ouders uit elkaar. Haar halfbroer is op z’n zachtst gezegd een excentriekeling. Eerder dit jaar werd hij opgepakt omdat hij met een zatte kop bij wijze van ‘grap’ een pistool tegen het hoofd van een vrouw hield. Hij heeft later spijt betuigd en beloofde hulp te zoeken. We snappen wel waarom hij geen uitnodiging heeft gehad…

Meghan Markle’s brother writes explosive letter to Harry warning him off wedding https://t.co/kmUXJWRD4S pic.twitter.com/Bx5Q3LWJ0H — Daily Mirror (@DailyMirror) May 2, 2018

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP