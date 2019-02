Het rommelt al maanden enorm tussen Meghan Markle en haar vader Thomas Markle. Hun moeizame verhouding heeft een nieuw dieptepunt bereikt: de hertogin ziet zich genoodzaakt de krant die haar persoonlijke brief aan haar vader publiceerde aan te klagen. En daarmee daagt ze dus indirect ook haar vader voor het gerecht.

Onlangs deelde Thomas Markle fragmenten van de 5 kantjes tellende brief die Meghan naar haar vader schreef. Daarin stond onder meer hoe haar vader haar hart had gebroken en een smeekbede om niet meer te praten met de media. In plaats van gehoor te geven aan het verzoek van zijn hoogzwangere dochter deed hij het tegenovergestelde. Hij liet The Mail on Sunday hele stukken paginagroot afdrukken.

De druppel

Die laatste actie is de druppel geweest. Woordvoerders van de hertogin laten weten dat ze de krant aanklagen voor het publiceren van de brief. Ze willen het naar verluidt gooien op copyright. Juridisch expert Alex Newman laat The Guardian weten dat haar kansen groot zijn.

Copyright

“Op een brief berust copyright, omdat het een literair werk is. Zodra je werk maakt waarop copyright rust, beheer je dat copyright tot het automatisch afloopt. Dat geeft je het recht te voorkomen dat iemand anders je werk publiceert of deelt met het publiek. Of dat nou het hele werk of een substantieel deel van je werk is.”

Bron: The Guardian.