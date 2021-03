Meghan Markle ‘verdrietig’ om pestbeschuldigingen uit het Britse paleis

Meghan Markle (39) is door The Times beschuldigd van pestgedrag. De zwangere hertogin zou in Engeland medewerkers van het paleis hebben gepest. De beschuldigingen maken Meghan naar eigen zeggen verdrietig.

Dat heeft een woordvoerder laten weten aan Harper’s Bazaar.

Beschuldigingen

Dinsdagavond publiceerde The Times een artikel waarin wordt beweerd dat Meghan Markle twee persoonlijke assistenten wist weg te werken met haar gedrag. Ook zou ze het leven van een andere medewerker hebben verzuurd en meerdere medewerkers aan het huilen hebben gemaakt. Er zou zelfs iemand op haar benen hebben staan trillen toen ze in een conflict belandde met Meghan. Dit melden oud-paleismedewerkers in de krant. Volgens hen zou het communicatiehoofd van Meghan en Harry destijds een klacht hebben ingediend tegen Meghan.

Statement

“De hertogin is verdrietig over deze nieuwe aanval. Vooral omdat zij zelf het doelwit van pestgedrag is geweest”, reageert een woordvoerder namens Meghan Markle in een statement aan Harper’s Bazaar. Ook laat de woordvoerder weten dat Meghan zich juist inzet om mensen te steunen die pijn en/of een trauma hebben. “Meghan is vastbesloten om haar werk voort te zetten om over de hele wereld meer medeleven te creëren. Ze zal ernaar blijven streven om een voorbeeld te zijn voor wat goed is en wat iets goeds doen, betekent.”