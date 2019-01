Oeps: Meghan Markle verklapt uitgerekende datum tijdens werkbezoek

De geruchtenmolen draait al een tijdje op volle toeren. Krijgt de hertogin van Sussex niet tóch een tweeling? En wanneer zou ze uitgerekend zijn? Meghan lijkt nu zelf het antwoord op die laatste vraag verklapt te hebben.

Prins Harry en Meghan zijn op dit moment in Birkenhead, een plaats in het noordwesten van Engeland. Daar bezoeken ze een aantal projecten. Uiteraard ziet Meghan er weer piekfijn uit in een prachtige paarse jurk, gecombineerd met een rode, lange jas en rode pumps.

April-baby

Toen de hertogin de plaatselijke bevolking ontmoette en cadeautjes in ontvangst nam, liet ze per ongeluk glippen wanneer ze is uitgerekend. “I’m having an April baby“, vingen omstanders op. Dat betekent dat ze op dit moment zes maanden zwanger is van haar eerste kindje.

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP