Waarom Meghan Markle het ontwerp van haar verlovingsring veranderde

Toen Meghan Markle zich met prins Harry verloofde in 2017 waren alle ogen gevestigd op haar verlovingsring. Het was een prachtig juweel, maar toch heeft Meghan het ontwerp ervan recentelijk onder handen genomen.

De verlovingsring is voorzien van 3 indrukwekkende diamanten en destijds door prins Harry zelf ontworpen.

Verlovingsring Meghan Markle

Achter de verlovingsring van Meghan Markle zit een bijzonder en persoonlijk verhaal. Prins Harry heeft de grootste steen van de ring uit Botswana geïmporteerd, aangezien Meghan daar haar 36e verjaardag vierde. De andere 2 diamanten die op de ring prijken komen uit de juwelencollectie van Harry’s overleden moeder prinses Diana.

Ontwerp prins Harry

Net na de verloving vertelde prins Harry het verhaal achter de ring aan BBC: “De ring is gemaakt van geelgoud omdat dat haar favoriet is. De kleine diamanten aan weerszijden van de grote diamant uit Botswana komt uit de sieradencollectie van mijn moeder. Zo is ze toch nog bij ons op onze reis”, vertelde prins Harry destijds.

Herontwerp

Meghan Markle liet destijds weten onder de indruk te zijn van de verlovingsring. Maar nu heeft ze de ring toch iets aangepast. De geelgouden band is vervangen door een dunnere band, voorzien van allemaal kleine diamantjes. De ring ziet er hierdoor iets subtieler uit, en zou volgens bronnen nu écht helemaal naar Meghans smaak zijn.

#MeghanMarkle appears to have had her #engagementring reset with a super thin, micro pavé diamond band, now accompanied by her Welsh gold wedding ring and a diamond eternity ring. What a beautiful alteration!

Find the perfect diamond set ring for you: https://t.co/uyieqpX7r7 💎 pic.twitter.com/jJPvX6YJwf

— Queensmith Master Jewellers (@queensmiths) 24 juni 2019