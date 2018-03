Meghan Markle viert vandaag haar vrijgezellenfeest en dit staat er op het programma

Over een paar maanden is het zover: de grote trouwdag van prins Harry en Meghan Markle. Bij een bruiloft hoor natuurlijk ook een vrijgezellenfeest. Vandaag zou het feestje van Meghan plaatsvinden.

Rare spelletjes en dronken feestjes zullen er voor Meghan niet op het programma staan. Bij een royal wedding hoort natuurlijk ook een koninklijk vrijgezellenfeest. De toekomstige bruid zou vandaag dan ook de dag doorbrengen in een geheim 5-sterrenresort. De locatie van het feestje is voor haar eigen veiligheid niet bekend gemaakt.

Vriendinnen

Meghan viert haar vrijgezellenheeft met haar beste vriendinnen in een luxe spa in Engeland. Hier zouden oude vriendinnen die ze kent van bijvoorbeeld de serie ‘Suits’ bij horen, maar ook nieuwe vriendinnen uit Engeland. Wij kunnen ons zo voorstellen dat zo’n spadag een heerlijk begin is van de drukke maanden die haar te wachten staan voor de twee op 19 mei in het huwelijksbootje stappen.

Niet aanwezig

Niet iedereen die Meghan er bij zou willen hebben, kon vandaag aanwezig zijn. Zo is haar moeder Doria Radlan uit Los Angeles er niet bij en ook de hoogzwangere Kate zou vandaag thuis gebleven zijn.

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Getty.