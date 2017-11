Zó zag Meghan Markle eruit tijdens haar studententijd

Meghan Markle is in een week tijd uitgegroeid tot een van de bekendste vrouwen ter wereld. Maar we kennen haar helemaal nog niet zo lang. Hoe zag ze er bijvoorbeeld meer dan 10 jaar geleden uit?

in de naslaap van het grote nieuws van afgelopen week heeft de studentenvereniging waar Meghan tijdens het 2e jaar van haar studie lid van was een foto van het nieuwste lid van de Britse koninklijke familie gedeeld. Ze was volgens het bericht een echte student die tijdens haar vakanties uitstapjes maakte naar Europa en ook erg geïnteresseerd was in theater en internationale relaties. Zelf zei ze daar eerder over dat ze altijd al graag actrice wilde zijn, maar omdat ze meer dan dat wilde zijn ook andere vakken heeft gevolgd. Op de foto zie je dat ze eigenlijk niets is veranderd. Je gelooft bijna niet dat de foto al meer dan 10 jaar oud is:

She wasn’t always a future duchess. Once upon a time, Prince Harry’s betrothed was just a communications major at Northwestern. https://t.co/FczpMGhp2u pic.twitter.com/62ipOLZBYn — Chicago Sun-Times (@Suntimes) 27 november 2017



Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: ANP.