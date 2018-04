Meghan Markle in zomerse outfit aan de zijde van prins Harry

Over een maand staat hun grote dag op het programma, maar nu zijn prins Harry en Meghan Markle nog gewoon aan het werk. Vandaag verschenen ze samen bij het ‘Commonwealth Youth Forum’ in Londen en daarvoor koos Meghan voor een zomerse jurk.

Net als in ons land is het deze week in Londen ook stralend zomerweer. Daar pasten Meghan en Harry duidelijk hun kleding op aan. Harry verscheen in een licht jasje en Meghan in een zomerse gestreepte jurk. De jurk is nog verkrijgbaar, maar heeft een prijskaartje van meer dan 1500 euro… Maar leuk is-ie wel:

Bron: Elle.com. Beeld: Getty.