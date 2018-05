Déze details verklappen volgens oplettenden dat Meghan Markle zwanger is

Harry (33) en Meghan (36) hebben elkaar nog maar net het jawoord gegeven, of de geruchtenmolen over een uitbreiding van de Britse koningsfamilie draait al op volle toeren.

Volgens oplettenden ís de kersverse Duchess namelijk al zwanger. En daarmee wordt niet zomaar wat in het wilde weg geroepen. Op social media worden namelijk details besproken die er inderdaad op zouden kunnen wijzen dat er een koninklijk kindje aan zit te komen.

Losse trouwjurk

Te beginnen bij Meghans trouwjurk. Wat was die beeldschoon, uit het modehuis Givenchy. Maar viel het jou ook op dat de jurk best los zat, zeker rond haar buik? De geruchten gaan dat Meghan de stof op het laatste moment heeft laten aanpassen, om zo haar beginnende babybuik te verhullen. Ook de jurk die ze naar de receptie droeg, zat volgens fans aan de losse kant – net als de jurk waar ze in verscheen op haar eerste officiële werkdag na de bruiloft.

Veelbetekenende glimlach

Naast de jurk, verklapten Harry en Meghan volgens royaltyfans het zélf ook, op de momenten dat het over kinderen ging tijdens de huwelijksceremonie. De dominee van Windsor had het namelijk over “de basis van een familie waarin kinderen worden geboren en opgevoed”, en op dat moment zouden Harry en Meghan liefdevol naar elkaar geglimlacht hebben.

Grote kinderwens

Dat Kensington Palace binnenkort heuglijk babynieuws deelt, is zeker niet ondenkbaar. Harry en Meghan maakten er bij de bekendmaking van hun verloving al geen geheim van dat ze dolgraag kinderen willen. “Alles op zijn tijd”, liet de prins hierover los. “Hopelijk stichten we in de nabije toekomst een gezin.” Waarop Meghan instemmend knikte. De tijd zal het leren. Een ding is zeker: als er inderdaad een kleintje aan zit te komen, wordt dat een belachelijk knap kind.

Bron: Channel 24, Twitter. Beeld: ANP

