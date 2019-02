Hier koop je Meghan Markle’s theeservies

Voordat Meghan Markle een relatie kreeg met haar droomprins Harry kreeg, hield ze een lifestyleblog bij waarop ze lekkere, gezonde recepten deelde. De blog bestaat niet meer, maar de liefde voor goed eten én mooi servies is niet verdwenen.

Een vriend en voormalig visagist van de hertogin, Daniel Martin, plaatste afgelopen weekend een kiekje van hun brunch op Instagram. Er stond avocado-toast op het menu, maar alle ogen gingen naar het prachtige theeservies van The Dutchess. En wat een geluk: dit koninklijke servies blijkt eigenlijk best betaalbaar. De theepot kost €40 en de mokken koop je voor €11.

SoHo

Het theeservies is onderdeel van de ‘Country House’-collectie van SoHo House. Het is met de hand geglazuurd in Portugal en wordt gebruikt in de restaurants van Soho Farmhouse. De collectie is online te koop, maar nóg leuker is het natuurlijk om het servies in Engeland te kopen. En daar hebben wij dan weer een fijne aanbieding voor:

Bron: countryliving.com. Beeld: ANP