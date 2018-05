'Vader Meghan Markle zal niet aanwezig zijn bij bruiloft'

Thomas Markle, de vader van Meghan Markle, zal aanstaande zaterdag niet aanwezig zijn bij het huwelijk van zijn dochter, dat heeft hij laten weten in een interview met de site TMZ.

In datzelfde interview laat Thomas weten dat hij slechts zes dagen geleden nog een hartaanval heeft gehad. Hoewel hij het ziekenhuis vroegtijdig heeft verlaten om tóch nog bij het huwelijk te kunnen zijn, laat hij weten daar nu vanaf te zien.

Mediacommotie

Zijn afwezigheid bij het huwelijk aanstaande zaterdag heeft echter niks te maken met zijn gezondheid, zo laat hij weten aan de site. De vader van Meghan voelt zich naar eigen zeggen zó ‘beschaamd’ over de recente mediacommotie rondom zijn persoon, dat hij bang is dat zijn aanwezigheid zijn dochter en het Britse Koningshuis in verlegenheid zal brengen.

Schandaal

Eerder deze maand verschenen er op het eerste gezicht schattige foto’s van de vader van Meghan, die in een internetcafé informatie over zijn aanstaande schoonzoon prins Harry aan het googelen was. Later bleek echter dat Thomas grof geld had verdiend aan het laten maken van de zogenaamd spontaan ogende foto’s. Dat de vader van de aanstaande Britse royal zich op een dusdanige manier heeft ingelaten met de paparazzi, heeft voor veel stress gezorgd bij het Britse koningshuis.

Lastiggevallen

Thomas geeft toe dat hij een grote fout heeft gemaakt, maar dat het nooit zijn bedoeling is geweest om Meghan en de Britse royals te kwetsen. Volgens Thomas wordt hij al sinds de bekendmaking van de verloving dagelijks lastiggevallen door paparazzi, en worden er constant onflatteuze foto’s van hem geplaatst. Hij kan zich totaal niet vinden in het beeld dat de media van hem heeft geschetst, en besloot daarom een paar foto’s in scene te zetten. Kensington Palace heeft vooralsnog niet gereageerd op het interview met TMZ.

Bron: TMZ. Beeld: ANP