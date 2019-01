Meghan Markle ligt de laatste tijd in de Britse pers nogal onder vuur: al het personeel zou met gierende banden wegrennen omdat de hertogin nogal moeilijk zou zijn om mee samen te werken.



We weten natuurlijk niet hoe het er precies aan toegaat bij Kensington Palace, maar wat we wel weten, en leuk vinden, is dat Meghan een nieuwe werknemer heeft. Een nieuwe persvoorlichter. En die wordt nu door de media met open armen ontvangen.

Christian Jones luidt de naam. De reacties stromen binnen, want dat het een leuke man om te zien is, ontgaat niemand. “Prins Harry mag zich wel zorgen gaan maken”, grapt iemand. Een ander zegt weer: ‘Hij ziet eruit als iemand met wie ze een tijd geleden nog heeft gedatet’.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP