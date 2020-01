Meghan dankt Disney-klus (mede) aan déze actie van prins Harry

Afgelopen week werd bekend dat Meghan binnenkort haar stem verleent aan Disney. Uit een opgedoken video blijkt dat prins Harry afgelopen juli al een goed woordje voor haar deed bij een Disney-baas.

Bob Iger is een van de bazen bij Disney en was afgelopen zomer net als het paar aanwezig op de première van The Lion King. Daar zag Harry zijn kans schoon om zijn vrouw naar voren te schuiven. In een video die The Sun heeft gepubliceerd, is te zien hoe Harry de man aanspreekt en naar zijn vrouw wijst. “Wist je dat ze ook voice-overs doet?”, vraagt de prins aan de zichtbaar verraste Iger.

Eerste klus

“Ze is echt geïnteresseerd”, voegt hij daaraan toe. Iger reageert enthousiast. “We zouden het geweldig vinden om te proberen. Dat is echt een goed idee.” Dat hij het meende, blijkt wel uit het feit dat Meghan afgelopen week haar voice-overklus voor Disney heeft afgerond. In ruil voor haar stem gaat een opbrengst naar Elephants without borders, een stichting die zich inzet voor het behoud van olifanten in het wild.

Misschien kan ze binnenkort de stem van een Disney-prinsens op zich nemen?

