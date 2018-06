Dít is waarom Meghan Markle zo vaak poederroze draagt

Meghan Markle droeg voordat ze trouwde met prins Harry vaak zwart of wit. Maar nu wordt ze steeds meer gespot in het roze of nude.

Daar zit een reden achter. Naast dat ze het waarschijnlijk een mooie kleur vindt, wil ze niet botsen met de koningin.

Queen Elizabeth draagt namelijk vaak erg felle kleuren, vandaar dat Meghan juist in de beginfase bij de koninklijke familie zich wat meer op de achtergrond wil houden. Ze kiest daarom voor zachte, pastelkleuren. Daarbij lijkt roze haar favoriet te zijn, omdat dit het mooiste past bij haar huidskleur. Maar de belangrijkste reden lijkt toch te zijn dat ze niet teveel aandacht naar zich toe wil trekken.

Ze staat uiteraard al erg in de belangstelling dit jaar, en door rustige kleding te dragen, probeert ze niet nog meer de schijnwerpers haar kant op te zetten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN. Beeld: ANP