Hoogzwangere Meghan straalt in prachtig groene jas én op torenhoge hakken

Over ongeveer een maand is Meghan Markle uitgerekend, maar momenteel is ze nog volop aan het werk. Ook maandag stond er weer een bezoek op de planning. En uiteraard zag ze er weer uit om door een ringetje te halen.

Stijlvol als altijd

Meghan verscheen even verbluffend stijlvol als altijd op haar afspraak. Samen met manlief Harry bezocht ze het Canada House in Londen, gehuld in een lange groene jas met borduursels en op torenhoge hakken. De jas en bijpassende jurk zijn van de Canadese ontwerper Erdem Moralioglu. En het mag wat gekost hebben: naar schatting is de outfit van Meghan zo’n 9300 euro waard.

Cadeautjes

Het bezoek van de hertog en hertogin van Sussex stond in het teken van Commonwealth Day. Deze dag vindt elke tweede maandag in maart plaats en wordt gevierd door landen die vroeger deel uitmaakten van het Britse Rijk. Voor het stel weer vertrok, kregen ze nog wat cadeautjes voor de kleine spruit die op komst is.

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP