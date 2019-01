Hoe doet ze het toch: Meghan showt stralend en op hoge hakken haar babybuik

Er zijn niet veel vrouwen die met luid gejuich ontvangen worden wanneer ze een auto uitstappen. Meghan Markle is wél zo’n vrouw. Dat gejuich was vandaag zeker terecht, want de hertogin liet opnieuw zien hoe mooi ze zwanger is.

Babybuik

Vandaag verscheen Meghan bij het National Theatre in een prachtige outfit. Het jasje en jurkje dat ze droeg hebben beide dezelfde heel lichtroze, bijna huidkleurige, kleur. Een kleur waar niet veel mensen mee wegkomen, maar Meghan uiteraard wel. De hertogin maakte haar outfit af met schoenen in dezelfde kleur en een wit tasje. Maar waar onze aandacht natuurlijk vooral naar toe ging, was de babybuik van de hertogin. Wát zal prins Harry trots zijn:

Advertentie

WATCH: The #DuchessofSussex arrives at the @NationalTheatre for her first visit as patron: pic.twitter.com/T1nnk8Kg5v — Emily Nash (@emynash) 30 januari 2019

Wil jij er net als Meghan ook uitzien om door een ringetje te halen met de mooiste huidkleurige items?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: Getty