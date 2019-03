Meghan reageert verlegen op enthousiast publiek bij verrassingsbezoek

Britse media mogen dan weleens sceptisch zijn over de populariteit van Meghan Markle in Engeland, een filmpje dat woensdag online verscheen bewijst het tegendeel.

Prins Harry gaf woensdag een speech tijdens een evenement voor jongeren in het Wembley-stadion in Londen. Dit evenement werd georganiseerd om jongeren te stimuleren om een steentje bij te dragen aan een betere toekomst. Harry refereerde in zijn speech al naar Meghan en het kon dan ook niet uitblijven dat hij zijn vrouw het podium op vroeg.

Joelende fans

Toen hij zijn vrouw aankondigde, barstte het publiek in luid gejuich uit. Daar leek zelfs Meghan een beetje verlegen van te worden en ze bleef daarom zo dicht mogelijk in de buurt van haar man.

At Wembley, #harry gave a rousing speech for #WeDayUK and dragged #meghan on stage. As my wife often reminds me with one of her favourite quotes by Martin Luther King Jr-Darkness cannot drive out darkness; only light can do that.Hate cannot drive out hate; only love can do that.” pic.twitter.com/0BNikvb309

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 6 maart 2019