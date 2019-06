Meghan Markle zet een verrassende stap in haar carrière

Meghan Markle blijft de wereld verrassen met haar keuzes. Zo gaat ze iets nieuws doen wat je waarschijnlijk niet bij haar nieuwe leven had verwacht.

Ze gaat schrijven voor het septembernummer van de Britse Vogue. Het zal een ‘persoonlijk verhaal’ worden, zo melden Britse bronnen. En dat is niet alles: ze gaat ook poseren in het blad.

Modekoningin

Ooit schreef Meghan nog voor haar eigen tijdschrift, The Tig. Dat heeft ze moeten opgeven toen ze met prins Harry trouwde. Mode is altijd al een grote passie geweest van de hertogin en dus lijkt haar dit een prachtige kans. Meghan gaat voor Vogue ook andere vrouwelijke schrijvers uitnodigen om een stuk te schrijven over een bepaald thema. De naam van tennisster Serena Williams wordt al genoemd. Waar de vrouwen precies over zullen schrijven is nog niet bekend. Er wordt gegokt dat het zal gaan over de volgende presidentsverkiezingen in Amerika, nadat Donald Trump uithaalde naar Meghan.

Volgende week in Frogmore Cottage in Windsor worden de foto’s gemaakt van hertogin die in het blad zullen verschijnen. Het zou zomaar kunnen dat ze samen met haar man Harry en haar zoontje Archie poseert. Wij zijn benieuwd.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: ANP