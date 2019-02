Het zwangerschapsverlof van Meghan Markle: zo doen de royals het

Zo zoetjes aan maken Meghan Markle en prins Harry zich op voor de komst van hun april-baby. Zoetjes aan, want hun agenda’s zijn op dit moment nog doorspekt van verplichtingen. Geen zorgen: binnenkort neemt in ieder geval Meghan een welverdiende pauze van de spotlights.

Wanneer Meghan precies haar hoge hakken en keurige jurken inruilt voor sloffen, een joggingbroek en een Netflix-marathon is niet duidelijk. Wanneer het op haar zwangerschapsverlof aankomt, kunnen we het best kijken naar haar voorganger en schoonzus Kate. Die pakte het bij alledrie de kinderen anders aan.

Middelmatig idee

Na de komst van prins George nam Kate amper vrij en was ze een maand later alweer in de openbaarheid. Met de komst van prinses Charlotte besloot ze wat langer te genieten van de kraamtijd en bleef ze 5 maanden uit het zicht. Bij prins Louis deed ze daar nog een maand bovenop. Prins William nam ondertussen 2 weken vrij voor George en Charlotte, maar nam met de komst van baby Louis helemaal geen ouderschapsverlof. We weten allemaal dat dat een heel middelmatig idee was, gezien deze beroemde beelden:

Life with a newborn baby. 😴😂 pic.twitter.com/I3c6bF5HkR — People (@people) April 25, 2018

Gedeeld ouderschapsverlof

De royals mogen zelf bepalen wat ze doen met hun verlof, maar meestal doen ze wat de normale stervelingen ook doen: vrouwen nemen rond de 5 maanden vrij, mannen houden het op een week of 2. Dan bestaat er ook nog zoiets als ‘gedeeld ouderschapsverlof’. Dan verdelen de vader en moeder onderling 50 weken verlof. Dat kan betekenen dat Meghan de ene week werkt, en Harry de andere.

Het is dus helemaal aan hen. Meghan kan zich 6 maanden opsluiten met de baby, of ze maakt net als Kate mondjesmaat haar opwachting tijdens belangrijke bijeenkomsten. Koninklijk verslaggever Victoria Arbiter gokt dat de kans groot is dat het stel het verlof verdeelt.

“Dit stel vindt gelijkheid een belangrijk maatschappelijk onderwerp. Dat zien we in alles wat ze doen. Harry geeft Meghan graag de leiding, noemt zichzelf een feminist en grapt regelmatig dat Meghan de broek draagt. Zij kunnen daarin een voorbeeldrol aannemen.”

En als ze dan eindelijk met verlof gaat, heeft Meghan weer tijd om te lezen en zich te verdiepen in wat er komen gaat:

