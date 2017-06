Meiden ontdekken dat ze dezelfde jongen daten - dít is hun reactie

Jesse (23), Justinne (23) en Charissa (25) kwamen er via Snapchat achter dat ze precies dezelfde jongen aan het daten waren. In plaats van elkaar te verafschuwen, reageerden de meiden heel anders…

Ze richtten hun haat niet op elkaar, maar op de grote bedrieger in het spel. Hun gezamenlijke leed heeft ze dikke vriendinnen gemaakt en binnenkort willen ze in real life met elkaar afspreken.

Bekende Nederlanders onder wie Jesse Klaver buigen zich in bovenstaande video over de vraag of vreemdgaan einde relatie betekent.

“Hee schoonheid”, schreef de overspelige ‘Nathan’ in een groepschat op Snapchat. Stom: nu konden al zijn scharrels natuurlijk zien dat hij het naar een groep van 7 (!) meiden had gestuurd. “Je hebt dit dus naar al deze meisjes gestuurd. Hi prachtige meiden”, reageert Charissa. De dames groeten elkaar. “Wat een oen”, zegt Justinne.

Toen Nathan uit de groepschat vluchtte, veranderde Charissa de naam in ‘Nathan’s prachtige meisjes’. “Toen hij weg was, begonnen de meiden met elkaar te praten”, vertelt Charissa aan BuzzFeed. Op een gegeven moment zei ze zelfs: “Ik zou eigenlijk met z’n allen cocktails willen gaan drinken. Dit is hilarisch.”

Ze vergeleken foto’s en gesprekken met elkaar. Zo waren ze allemaal uitgenodigd om naar zijn huis in New York te komen én hadden ze dezelfde naaktfoto’s van hem ontvangen. En alle 7 hadden ze weleens meegemaakt dat Nathan plots van de radar was verdwenen, om vervolgens ineens weer contact op te nemen.

Perfect vriendje

Charissa ontmoette Nathan in 2014 via Tinder en datete sindsdien af en toe met hem. Justinne leerde Nathan in 2015 kennen via Tinder. Daarna ontmoetten ze elkaar in het echt én kregen ze een serieuze relatie. “Hij was een perfect vriendje”, zegt ze tegen BuzzFeed.

Jesse lijkt de enige te zijn die Nathan niet op Tinder heeft ontmoet. Ze zaten samen op school en begonnen elkaar later te daten. “Een paar jaar terug verbrak hij het contact met me. We hebben sinds een paar maanden pas weer contact met elkaar.”

Echte vriendinnen

Justinne haalt een belangrijke les uit dit hele bedrog, maakt ze duidelijk aan BuzzFeed. “Als ik één ding geleerd heb, is het dat je iemand nooit meer volop kunt vertrouwen als diegene je hart heeft gebroken. Maar een ervaring als deze brengt mensen echt samen. (…) Ik zie de meiden echt als mijn vriendinnen, ook al hebben we elkaar nog niet face to face ontmoet. In plaats van vechten om deze jongen – die het niet waard is – hebben we elkaar erbovenop geholpen en zijn we positief gebleven.”

Bron: BuzzFeed. Beeld: iStock