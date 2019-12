Familie Meiland wenst iedereen fijne feestdagen met eigen kerstkaart

De familie Meiland heeft een fantastisch 2019 achter de rug, maar het jaar is nog niet voorbij. De kerstafleveringen van Chateau Meiland hebben we nog te goed. Voor het zover is, deelt de familie eerst een schitterende eigen kerstkaart met hun volgers.

Martien plaatst de kerstkaart op Instagram. Op de kaart is hij met zijn vrouw Erica, dochters Maxime en Montana en kleindochter Claire te zien. Hij schrijft erbij: “Wij wensen jullie allemaal ontzettend fijne feestdagen!”

Kerstspecial

Voordat we van de feestdagen gaan genieten, kunnen we eerst genieten van de kerstspecial Kerst op Chateau Meiland. Deze speciale afleveringen zijn te zien op 16, 17, 23 en 24 december op SBS6. Ook na de kerst hebben de Meiland-fans geluk, want met Oud & Nieuw zal er een oudejaarsspecial van de familie te zien zijn.

Gouden jaar

De familie kan in ieder geval heel tevreden terugkijken op 2019. Niet alleen was hun programma Chateau Meiland een enorme hit. Ook wonnen ze een Televizier-ring met de realityshow. Naast een fantastische start van hun televisiecarrière, gaan ook de zaken goed. De komende jaren zit het chateau namelijk helemaal volgeboekt. In 2020 zullen we vast nog veel gaan zien van deze hilarische familie.

