Martien Meiland hint erop dat Nadège meeverhuist naar Nederland 

De Meilandjes verhuizen binnenkort terug naar Nederland. Daarmee laten ze hun Franse chateau achter. En wat is dan het lot van huishoudster Nadège?

Sinds de aankondiging van de verhuizing, is er met geen woord over deze publiekslieveling gerept.

Huishoudster

Martien vindt het niet heel moeilijk om het opgeknapte Franse chateau achter te laten, laat hij weten aan Story. “Nee, ik hecht me nooit aan dingen.” Wel vindt hij het lastig om huishoudster Nadège in Frankrijk achter te laten. “Met mensen is het heel anders. Nadège die bij ons op het chateau werkt, zal ik wel erg missen als we weg zijn.” Maar gelukkig heeft hij daar een eventuele oplossing voor: “Misschien kan ze inderdaad wel meekomen naar Nederland.”

Verhuizen

Vanaf 23 maart is het derde seizoen van Chateau Meiland te zien. Daarna zal de populaire familie naar hun nieuwe Nederlandse stekkie verhuizen. De Meilandjes hebben een grote woonboerderij in Hengelo gekocht. Met een woonoppervlakte van 335 m² en een perceel van 10.250 m², is de woning behoorlijk ruim te noemen. De woonboerderij heeft maar liefst 7 kamers en 3 badkamers. Op de foto’s ziet het er in ieder geval erg mooi uit.

Bron: Story. Beeld: Annoeska Philips, Talpa