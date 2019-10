Meilandjes stralen in prachtige outfits op rode loper Gouden Televizier-Ring Gala

De familie Meiland is deze week met een bijzondere reden in het vliegtuig naar Nederland gestapt. De familie is een van de 3 kanshebbers op de Gouden Televizier-Ring en zijn met zijn allen bij de uitreiking aanwezig.

De Meilandjes moeten nog een paar uurtjes in spanning afwachten of zij er uiteindelijk echt met de Televizierring vandoor gaan. Of ze nou winnen of niet, een bijzondere avond is het sowieso. En zo’n bijzondere avond vraagt natuurlijk om een bijzondere outfit.

Advertentie

Addy van den Krommenacker

Niemand minder dan Addy van den Krommenacker heeft de jurken die Erica, Maxime en Montana dragen, ontworpen. Alle 3 dragen ze een prachtige zilveren glitterjurk en Martien past daar met zijn grijze bloemenpak perfect bij. Wát een plaatje:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Talpa, ANP.