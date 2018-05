'De warmste meimaand in 300 jaar': dit weekend krijgen we tropische temperaturen

Vandaag is het een beetje een regenachtige dag, maar niet getreurd: dit weekend kun je weer naar het strand.

Zaterdag en zondag worden er zelfs zomerse en tropische temperaturen voorspeld, die tussen de 25 en 31 graden zullen uitkomen. Ook in het begin volgende week lijkt het erop dat er nog warmere lucht naar Nederland stroomt en dat het dus nog warmer wordt dan dat het de afgelopen dagen al is geweest.

En tot nu toe is mei allesbehalve koud. Want de gemiddelde temperatuur ligt nu tussen de 16,5 en 16,8 graden. Normaal gesproken hebben we in deze maand een gemiddeld temperatuur van 13,1 graden. Best een verschil, dus. En het eeuwenoude record wordt daarmee verbroken: het oude record stond op mei 1889 met 16,0 graden gemiddeld.

Goed vooruitzicht

En wat nog opvallender is? De gemiddelde temperatuur in juni ligt niet eens zo hoog als dat we die nú meemaken, al een maand eerder dus. Gemiddeld wordt het in ons land in juni 15,6 graden. Ook nog onder dit gemiddelde van mei 2018. Maar voor nu hoeven we ons niet druk te maken om warme jassen en sjaals, want tot en met 4 juni is de kans op warm weer met een temperatuur van 20 graden of hoger, zeker 80%.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock