Verschrikkelijk: meisje van 11 maanden overlijdt in snikhete auto

Wat een nachtmerrie: een 11 maanden oud meisje werd dood aangetroffen nadat ze minstens 15 uur lang in een snikhete auto zat opgesloten.

De kleine Joseline Eichelberger werd zondag rond 16.30 uur in de auto in het Amerikaanse Missouri gevonden, zegt politieman Chris Robertson.

Advertentie

Ademde niet

De auto stond op de oprit. “Een familielid dat het voertuig zou gaan verplaatsen, vond het kind”, legt Robertson uit. Het meisje ademde niet meer en de politie en ambulance werden gelijk gebeld. Helaas konden de hulpverleners niks meer voor het kleine meisje betekenen.

Hitte

“De baby is overleden aan de hitte”, concludeert Robertson. Het was buiten zo’n 26 graden Celsius, maar in het voertuig loopt de temperatuur heel snel op. De politie stelt vast dat de baby ongeveer 15 tot 16 uur in de auto heeft vastgezeten.

Hartverscheurend

“Het is hartverscheurend om iemand te zien overlijden, maakt niet uit op welke leeftijd. Maar als het zo’n jong kind is, dan denk je gelijk aan je eigen kinderen”, vertelt de politieman. “We zien dit soort gevallen helaas regelmatig voorbijkomen, helemaal wanneer de temperaturen beginnen te stijgen.”

Fout

Joseline zat samen met haar ouders in de auto toen ze thuis aankwamen. “Het zijn jonge ouders”, zegt Barbara Beckett, een vriendin van de familie. “De een vraagt aan de ander of hij/zij het kind mee naar binnen neemt, terwijl de ander denkt dat diegene zegt zelf het meisje uit de auto pakken. Fouten zijn zo gemaakt. Het is een nachtmerrie, ze zijn getraumatiseerd. Ze kunnen niet stoppen met huilen.”

Er zijn volgens de politie nog geen arrestaties verricht.

Baby, 11 Months, Dies After She’s Left in Hot Car for More Than 15 Hours: ‘Absolutely Heartbreaking’ https://t.co/qCt1Gnz6l2 — People (@people) 6 juni 2019

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: People.com. Beeld: iStock