Meisje geboren met 14 vingers ondergaat levensveranderende operatie

Een Chinees meisje (3) is door een zeldzame aandoening geboren met maar liefst 14 vingers. Om goed te kunnen functioneren ondergaat ze een levensveranderende operatie.

Bij de geboorte van het meisje werden de artsen verrast door de zeldzame aandoening. Het meisje had in plaats van 10, maar liefst 14 vingers. Twee extra duimen en 2 extra vingers.

Uitstellen

Het kleine meisje is geboren met polydactyly. Dit is een afwijking die optreedt wanneer een persoon wordt geboren met extra vingers of tenen. Het treft ongeveer 700 tot 1000 geboorten wereldwijd. Doordat deze aandoening zelden voorkomt, wisten de artsen in eerste instantie niet welke vingers ze moesten houden of juist verwijderen. Hierdoor werd de operatie steeds maar uitgesteld.

Metalen staafjes

Uiteindelijk werd ze doorverwezen naar handchirurg Zhan Jie van het Shenyang Medical College. Tijdens de belangrijke operatie hebben artsen niet alleen de extra vingers, maar ook de extra duimen verwijderd. Bovendien hebben ze met behulp van kleine metalen staafjes de juiste botgroei aangegeven, zodat de vingers voortaan recht groeien.

Resultaat

Het is nu 2 maanden geleden dat de extra vingers en duimen van het meisje zijn verwijderd. 2 weken later ging ze terug om haar hechtingen te laten verwijderen. “Zowel wij, als de familie zijn tevreden over het nieuwe uiterlijk van haar handen”, zegt Zhan Jie.

