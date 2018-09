Meisje (2) heeft prachtige en grote ogen, maar de reden is minder leuk

Mehlani Martinez is bijna twee jaar oud en krijgt regelmatig complimentjes over haar grote, betoverende ogen. Maar de reden dat het meisje grote ogen heeft, is niet zo leuk.

De grote ogen heeft het meisje omdat ze een zeldzame genetische stoornis heeft. Toen ze vijf maanden oud was moest ze al aan haar oogjes geopereerd worden.

Karina Martinez is er ondertussen al een beetje aan gewend geraakt dat ze om de haverklap complimentjes krijgt over haar dochtertje. Mehlani’s grote bruine oogjes zorgen voor veel verwondering bij mensen. Ze wordt regelmatig een Disney prinses genoemd. Toch vindt Karina het moeilijk om zoveel complimenten te ontvangen. Zij weet de reden achter de grote oogjes en die is allesbehalve leuk.

Blind

Haar dochter Mehlani is namelijk geboren met het Axenfeld-Rieger-syndroom. Dit is een zeldzame oogaandoening die van invloed is op de ontwikkeling van de ogen en de kans op staar. De iris en de oogzenuwen kunnen makkelijk beschadigd raken waardoor de kans op blindheid enorm wordt verhoogd. Daarom moest Mehlani toen ze vijf maanden oud was al een operatie ondergaan.

Zonnebril

De operatie was succesvol verlopen en heeft het gezichtsvermogen van Mehlani gestabiliseerd. Wel moet Mehlani nog regelmatig langs het ziekenhuis om haar ogen te laten controleren om er zeker van te zijn dat de druk op haar ogen niet erger wordt. Die druk zou anders schade aan kunnen brengen aan haar oogzenuwen. Omdat haar ogen erg gevoelig zijn voor licht, draagt Mehlani een zonnebril wanneer ze buiten is om haar ogen te beschermen.

Mentaal debat

Toch zit het haar moeder niet lekker dat de ogen van haar dochter zo vaak ‘mooi’ worden genoemd. Op Twitter deelt ze haar verhaal. “Telkens als we op pad zijn en een vreemde mijn dochter complimenten geeft over haar oogjes, heb ik met mezelf een mentaal debat. Moet ik haar syndroom vermelden? Nee, beslis ik. Ik lach en zeg alleen ‘dank je'”, schrijft Karina.

Nerveus

“Ik heb altijd een naar gevoel”, gaat ze verder. “Ik hoop gewoon dat ze altijd zal weten hoe mooi ze is.” Karina is nu al nerveus over de tijd wanneer haar dochter naar school zal gaan. Ze maakt zich vooral zorgen over wat andere kinderen zullen zeggen. “Mijn lieve, sterke meisje heeft al zoveel meegemaakt. Wat als haar klasgenootjes haar gaan pesten met haar grote, bruine ogen?”

Filmpje

Karina heeft duizenden lieve reacties gehad op haar bericht. Vele mensen steunen haar en geven aan dat Mehlani perfect is zoals ze is en dat haar ogen haar uniek maken. Als bedankje op al deze reacties heeft Karina een filmpje van Mehlani gedeeld waarin het kleine meisje iedereen bedankt en ‘ik hou van je’ zegt. “Mehlani wil iedereen bedanken voor hun vriendelijke en lieve woorden. Ze heeft geen idee wat Twitter is, maar ik heb haar gezegd dat iedereen van haar houdt en vindt dat ze mooi is.”

Everytime were out & a stranger compliments on how big & beautiful her eyes are, I have a mental debate on whether or not I should mention her defect. I decide no, smile & say thank you. I’m always left with a weird feeling. I just pray she’ll always know how beautiful she is. pic.twitter.com/JUJyGkLbDe — moscato mami🥂 (@karinaa_ortega) September 13, 2018

I get so nervous thinking about her starting school. What if other kids are mean about her eyes & she gets made fun of? What if she starts to hate her unique gorgeous eyes? It makes me want to cry thinking about it because she’s so strong & sweet & been through so much already 😔 — moscato mami🥂 (@karinaa_ortega) September 13, 2018

So strong. In just 5 months of life she’d gone through so much. pic.twitter.com/UnuNa1IJJr — moscato mami🥂 (@karinaa_ortega) September 13, 2018

Im seriously overwhelmed with all of the love my princess is getting ♥️ you guys are literally making me tear up! Since everyone’s being so sweet I thought I’d share some of my favorite pics of my beautiful! pic.twitter.com/gu4hqQFYBw — moscato mami🥂 (@karinaa_ortega) September 14, 2018

Thought you guys might enjoy seeing some pics of Mehlani in her sunglasses, she’s super sensitive to light so she wears these anytime we go outside & I think they’re the cutest!! pic.twitter.com/cMLyNxuFjV — moscato mami🥂 (@karinaa_ortega) September 14, 2018

Mehlani wants to say thank you to everyone for their kind sweet words! She has no idea what Twitter is but I told her everyone loves her & thinks she’s beautiful 💖 pic.twitter.com/ZEzbo1ZJBn — moscato mami🥂 (@karinaa_ortega) September 14, 2018

Bron: Independent. Beeld: iStock.