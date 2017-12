Vrouw (24) laat een tattoo op haar oogbol zetten, maar het gaat helemaal mis

In september dit jaar deed Cat Gallinger iets waar ze voor altijd spijt van zal hebben: ze liet haar ex-vriendje, die geen gekwalificeerde tatoeëerder is, haar oogbol tatoeëren. Het ging echter zó mis, dat Cat nu permanent haar zicht kwijt is.

Het voorval van Cat heeft ervoor gezorgd dat de overheid in Ontario in Canada nu snel een verbod op dit soort tatoeages wil leggen

Onomkeerbaar

Catt liet in september een zogeheten ‘sclerale tattoo’ zetten – sclera is een andere naam voor de buitenste, witte laag van het oog. Bij een dergelijke tattoo wordt net onder de bovenste laag van de oogbol inkt ingespoten, waardoor het wit permanent ingekleurd wordt. De procedure is blijvend en onomkeerbaar.

Verkeerd gedacht

“De tatoeëerder, mijn ex-vriendje, bleef maar pushen die avond, tot ik het uiteindelijk liet doen”, vertelt Gallinger aan Vice. “We waren nog maar een maand samen, maar ik kende hem al jaren. Ik dacht dat ik hem die tattoo wel kon laten zetten, want hij had een portfolio. Maar ik dacht verkeerd.”

Permanente schade

Al snel werd duidelijk dat het niet goed was gegaan: Catts oog begon een paarse vloeistof te lekken en zwol op. Volgens haar vriendje was dit echter een normale reactie, maar volgens experts had de jongen een verkeerde soort inkt gebruikt, waardoor Catt permanente schade opliep.

Pure inkt

Catt: “Hij had de inkt niet verdund met een zoutoplossing, hij had gewoon pure inkt in mijn oog gespoten. Hij gebruikte een erg grote naald en stak die veel te diep. Hij deed twee inspuitingen, één vanboven en één beneden. Al bij al duurde de ingreep amper 10 minuten.”

Dokter

Toen Catts ogen achteraf dik bleven, raadpleegde ze een dokter. “Dat is het moment waarop ik vernam dat het serieus verkeerd was gelopen.” De vrouw kreeg te horen dat ze waarschijnlijk nooit meer volledig zou kunnen zien met haar oog.

Verbod

Nu een paar maanden later is het zich van Catt nog altijd wazig, ondanks verschillende herstellende ingrepen. “Oogtatoeages zouden niet mogen, ze zijn gewoon niet veilig. Een verbod had dit allemaal voorkomen. Maar meestal gebeuren die dingen pas echt wanneer er iets grondig foutloopt.”

Bron: The Sun. Beeld: Facebook