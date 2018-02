Meisje (3) vriest dood op schoolplein nadat peuterleider haar vergeet

Een driejarig meisje uit Moskou is gister op tragische wijze om het leven gekomen. Een leider van de peutergroep vergat het meisje naar binnen te brengen na het buitenspelen, waardoor ze uren in de vrieskou moest doorbrengen.

De driejarige Zakhra Rzayeva werd later gevonden achter een grote hoop sneeuw, meldt The Daily Mail.

Buiten bewustzijn

De temperatuur lag op dat moment op -5 graden. Uit berichtgeving van Russische media blijkt dat het twee uur duurde voordat werd opgemerkt dat het meisje miste. Het personeel van de peuterschool ging meteen op zoek en vond het meisje, dat buiten bewustzijn was.

Onderzoek

De ambulance werd gebeld, maar ook reanimatie mocht niet meer baten. Het personeel ontkent overigens dat het meisje te lang alleen is gelaten. De Russische politie gaat onderzoeken hoe het incident plaats heeft kunnen vinden.

Girl, 3, ‘froze to death’ at a Moscow nursery school in -5C temperatures https://t.co/YHzhj8P30M

— Daily Mail Online (@MailOnline) 17 februari 2018