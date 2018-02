Dit meisje van 9 maanden is al zo groot als een kind van 2 jaar

De negen maanden oude baby van Loren Faingaa (26) is nu al zo groot als een normaal kindje van twee jaar oud. Dit komt doordat het jonge meisje gediagnosticeerd is met het Sotos syndroom en deze aandoening een snelle groei bij kinderen veroorzaakt.

Speciale kinderkamer

Baby Georgia was pas vijf weken oud toen ze de diagnose kreeg. Ze is met 37 weken geboren en woog net geen 3 kilo. Ze werd geboren met maar één nier, maar verder was er niets mis met het meisje. Twee weken na haar geboorte werd ze toch naar een speciale kinderkamer gebracht. Ze was namelijk erg traag en ook het voeden ging langzaam.

Zwaarder

Als snel nam Loren haar baby weer mee naar huis, aangezien alle tekenenen erop wezen dat Georgia het goed deed. Thuis begon ze haar dochter te voeden en de baby werd steeds zwaarder. Uiteindelijk werd geconcludeerd dat Georgia het Sotos syndroom heeft. Dit is een aandoening waarbij het hoofdje en de lichaamslengte van kinderen erg groot kan zijn. Haar snelle lichamelijke ontwikkeling zal waarschijnlijk gepaard gaan met een vertraagde motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling. Gedrags- en leerproblemen liggen daardoor al snel op de loer . De kans op een vorm van autisme is ook erg groot.

Abnormaal

Ook is haar spierspanning abnormaal waardoor het moeilijker wordt voor haar om efficiënt te bewegen zonder doorgaande fysiotherapie. Spraak voor kinderen met het Sotos-syndroom is meestal vertraagd en verminderd. Sommige kinderen met het Sotos-syndroom leren zelfs nooit praten. De moeder geeft wel aan dat Georgia al sinds ze drie maanden oud is werkt met therapeuten, wat hopelijk scheelt.

Permanente schade

Voor Loren was het de moeilijkste tijd van haar leven toen Georgia werd gediagnosticeerd. “Niets kan je ooit voorbereiden op het telefoongesprek dat je ontvangt om je te informeren dat je kind een genetisch syndroom heeft”, vertelt ze. “Dat telefoontje heeft me onder druk gezet. Ik hing op en voelde me meteen ziek en verdoofd. Ik besefte dat er permanente schade was aangericht. Ik wist dat dingen nooit meer hetzelfde zouden zijn. Een stuk van mij was gebroken, mijn hart was verbrijzeld en ik voelde me hulpeloos en alleen.”

Zeldzaam

Het Sotos syndroom is een zeldzame aandoening. Zo’n 14.000 baby’s zijn gediagnosticeerd met dit syndroom. Het is genetisch bepaald, maar het gen is niet per se geërfd. Loren en haar man zijn allebei getest op het gen, maar de resultaten zijn niet naar buiten gebracht. Loren is op dit moment zwanger van haar tweede kindje. De baby wordt verwacht in juli. Ze is natuurlijk nerveus of het kindje ook deze aandoening heeft, maar dat is onwaarschijnlijk, zegt ze.

Mama Loren is wel blij dat ze zo vroeg aan de bel hebben getrokken. Doordat de diagnose zo vroeg is gesteld, kon er gelijk actie ondernomen worden.

⛪️💕🕯💕 Een bericht gedeeld door LOREN FAINGAA (@lorenfaingaa) op 25 Sep 2017 om 12:10 (PDT)

Bron: Daily Mail. Beeld: Instagram