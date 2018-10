Meisje (1) wordt vlakbij huis aangereden door haar eigen vader

In Overijssel heeft een droevig ongeluk plaatsgevonden. Een meisje van bijna 2 jaar oud is op haar eigen erf overreden door haar vader.

Het gaat om een ongeluk. Het meisje was eerst nog in de schuur en haar vader dacht dat ze daar nog steeds was. Hij lette niet goed op en raakte zijn dochter met de paardentrailer.

Het jonge kind is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze heeft zware verwondingen aan haar borstkas en haar buik. Er wordt verder geen onderzoek gedaan naar de zaak. “Het is een heel triest ongeval”, zegt een woordvoerder van de politie. Hoe het precies gaat met de gezondheid van het peutertje, is niet bekend.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: iStock