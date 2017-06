Meisje komt voor abortus maar wordt opgesloten in psychiatrische inrichting

Een tienermeisje in Ierland dat in de veronderstelling was dat ze een abortus ging laten plegen, werd in plaats daarvan opgesloten in een psychiatrische inrichting.

CNN schrijft dat het meisje, een minderjarige, door een psychiater als depressief en suïcidaal werd gediagnosticeerd. Hij stuurde haar naar Dublin, vergezeld door haar moeder, en liet haar geloven dat ze een abortus zou krijgen. Maar bij aankomst werd het meisje, tegen haar zin in, dagenlang in een psychiatrische inrichting vastgehouden.

Ierse abortuswet

Ierland heeft de strengste abortuswet van Europa. In de Ierse grondwet staat dat het recht op leven van een ongeboren kind op gelijke voet staat met het recht op leven van de moeder. Het amendement, dat in 1983 is aangenomen, verbiedt abortus. Zelfs in geval van verkrachting, incest of ziekte van de moeder. Abortus kan alleen overwogen worden als het leven van de vrouw in gevaar komt.

In het filmpje zie je waar ter wereld abortus verboden is.

Psychiater

De verwijzende psychiater beweerde dat de abortus “niet de oplossing was voor de problemen van het kind in dit stadium.” Hij beriep zich op de Wet op Geestelijke Gezondheid – een wet die psychiaters in staat stelt patiënten zonder hun toestemming op te laten nemen.

Second opinion

In de inrichting kreeg het meisje een verpleger toegewezen die op haar vrijlating aandrong. Een tweede psychiater onderzocht vervolgens het meisje en concludeerde dat, hoewel ze depressief was “er geen bewijs is van een psychische aandoening (…) en dat ze niet op grond van de Wet op Geestelijke Gezondheid vastgehouden kan worden.”

Vrijlating

De tweede psychiater zei ook dat het zwangere meisje heel duidelijk wist waarom ze de abortus wilde. Pas enkele dagen later werd ze vrijgelaten, nadat een rechtbank uitspraak had gedaan. Carol Coulter, directeur van het ‘Child Care Law Reporting Project’, uitte haar ongerustheid bij CNN: “Het is zorgelijk dat ons enige antwoord op jonge vrouwen in nood is om ze op te sluiten.”

Toekomst

De nieuwe premier van Ierland Leo Varadkar heeft beloofd in 2018 een referendum over abortusrechten te houden, maar een datum is nog niet vastgesteld.

