Dit meisje is nu ongeveer de bekendste actrice van Nederland

Een foto van vroeger is juist leuk als je er onherkenbaar op staat.

Zo ook dit meisje. Want zie jij gelijk wie het is?

Kijk dan

Grote kans dat je haar ‘kent’, want ze is 1 van de bekendste actrices van ons land. Ze is zelfs internationaal doorgebroken met haar rol in de hitserie Game of Thrones… We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Carice van Houten.

Carice verloor onlangs haar vader en is moeder geworden van zoontje Monte en is daardoor erg veranderd. Vroeger werd ze erg blij van nieuwe spullen, maar zo was haar vader niet. ”Het draaide bij hem niet om geld en spullen. Hij had alleen maar respect voor mensen met kennis. Of met een sarcastisch gevoel voor humor. Ik wil weer meer in zijn geest gaan leven”.

Zo zag ze eruit als klein meisje:

En dit is Carice nu, in 2017:

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron & Beeld: ANP