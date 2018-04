Meisje (7) beklimt de Kilimanjaro om dichterbij haar vader in de hemel te zijn

De 7-jarige Montannah Kenny heeft het record verbroken en is de jongste meisje ooit die de top van berg Kilimanjaro in Afrika heeft beklommen. Mantannah maakt de klim ter ere van haar overleden vader.

Samen met haar moeder wandelde Montannah naar de top. Ze deed dit voor haar vader, die in 2013 een week na Montannah’s derde verjaardag overleed. “Hoe hoger ik kom, hoe dichter ik bij hem in de hemel ben”, vertelt ze.

Wens van moeder

Het 7-jarige meisje kwam op het idee doordat ze haar moeder met vrienden hoorde praten over de vraag of ze ooit nog zou proberen de Kilimanjaro te beklimmen. Haar moeder is een professionele triatleet en het beklimmen van deze berg staat nog op haar lijstje.

Video’s bekeken

“Ze zei tegen mij: ‘Mama, ik wil het ook doen'”, zegt Hollie. “Ik heb nooit gezegd dat ze het niet mag van mij, maar ik wist dat ze niet wist hoe hoog ‘ie was. Daarom zijn we dit samen gaan onderzoeken en zijn we video’s gaan kijken.”

Goede voorbereiding

In eerste instantie dacht Hollie dat ze nog veel te jong was en dus nog een paar jaar had om zich voor te bereiden. Maar later hoorde ze dat de autoriteiten ook jongere kinderen de mogelijkheid willen geven de berg te beklimmen. Vanaf dat moment zijn ze zich samen goed gaan voorbereiden.

Dichter bij de hemel

“Toen ik haar vertelde dat de top van de berg boven de wolken lag, associeerde ze dat onmiddellijk met de hemel”, vertelt Hollie. “Ze hield van het idee dichterbij haar vader te kunnen zijn. Ze vroeg me zelfs of ze hem zou kunnen zien.”

Jongste vrouwelijke klimmer ooit

Naar schatting proberen zo’n 25 duizend mensen elk jaar de Kilimanjaro te beklimmen. Maar slechts twee derde bereikt de top. Montannah en haar moeder bereikten wel degelijk de top en daar mag ze als jongste vrouwelijke klimmer toch erg trots op zijn.

Bron: ABC News. Beeld: Facebook