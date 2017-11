Iedereen wil er nu zo uitzien als dit meisje: weet jij over wie we het hebben?

Kiekjes van vroeger zijn het eigenlijk altijd wel waard om te delen.

Al is het maar om je even lekker te kunnen verbazen. Wat kúnnen sommige mensen toch veranderen.

Knap hoor

Want het meisje op deze foto lijkt hier nog een vrij gewoon meisje te zijn. Inmiddels kent vrijwel de hele wereld haar en is ze meer dan beroemd. Ze heeft aan de grootste modeshows ooit meegedaan en is hét topmodel – op dit moment – van ons land. En ze is zelf nu ook moeder… Weet je het al? We hebben het natuurlijk over onze Friese Doutzen Kroes.

Zo ging dat

In 2005 brak ze internationaal door als model dankzij de Victoria’s Secret Fashion Show. Doutzen liep al modeshows voor onder andere merken als Versace, Dolce & Gabbana, Gucci, Ralph Lauren, Michael Kors, Yves Saint Laurent en Viktor & Rolf. Kortom: de absolute top in de modewereld. En dat is niet eens alles. Als het gezicht van L’Oréal werd Doutzen het best betaalde model ooit uit Nederland. Ze is inmiddels al 10 jaar getrouwd met dj Sunnery James. Wie had dát al die jaren geleden allemaal al gedacht…

Zo zag ze er toen uit – inclusief nep-sproetjes:

En dit is Doutzen nu, zoals iedereen haar kent:







