Dít jonge meisje is nu een echte BN'er en we kennen haar allemaal

Te lief: een foto van vroeger van een inmiddels érg bekende schoonheid.

Het is niemand minder Yolanthe Sneijder-Cabau, moeder van Xess Xava en de vrouw van voetballer Wesley Sneijder.

Wat vliegt de tijd

Ze maakte een maand geleden bekend dat ze momenteel wat meer rust neemt om meer tijd te hebben voor haar gezin. Begin augustus verhuisden ze naar het Franse Nice, voor de voetbalcarrière van Wesley. Yolanthe laat weten dat ze het snel vindt gaan, het opgroeien van haar zoon: “Dat maakt me best emotioneel, als ik denk hoe hij als kleine baby was. Aan de andere kant wordt het ook elke dag leuker. Komt-ie weer met een grappige opmerking. Xess is altijd vrolijk, lief voor iedereen.

“Zijn ontwikkeling meemaken, dat is het mooiste wat er is. En helemaal voetbal, hè. Zijn eerste woordje was bal. Die gaat ook mee naar bed. Hij wil zelfs in zijn voetbaltenue slapen.”

Ook Yo was ooit klein:

Nu ziet ze er zó uit:

A warm smile is the universal language of kindness 😊 Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 16 Sep 2017 om 12:44 PDT

Let him live a long, kind, beautiful, happy and healthy life 🙏🏼❤️ My baby boy turned 2 years old today! Happy bday my everything!! We love you more than life! You are truly such a beautiful sweet and very special soul ❤️ I’m so blessed to have you as my son 😍 Thank you sweet boy for choosing me as your mommy ❤️ #MayAllHisDaysBeBlessed #Mashallah #CowboysAndIndiansPartyForMyLittleBoo #SoMuchLove Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 15 Okt 2017 om 7:22 PDT

Lekker spelen met mijn kleine binkie 🤗 #PlayingWithMyBoo ❤️ Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 11 Okt 2017 om 4:23 PDT

Throw glitter in today’s face!!! 😁 Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 4 Nov 2017 om 9:14 PDT

Bron: AD. Beeld: ANP