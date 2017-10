Meisje gaat ‘even’ buiten roken en wordt wakker zonder benen

Een avondje stappen liep voor Mandy Horvath 3 jaar geleden tragisch af: ze verloor haar benen en werd overreden door een trein. Hoewel Mandy zich niets meer kan herinneren van de bewuste avond, weet ze één ding zeker: iemand heeft haar geprobeerd te drogeren en haar voor dood achtergelaten.

Het enige wat Mandy zich kan herinneren is dat ze een bar in Steele City in Nebraska had verlaten om even een sigaret te roken. Haar eerstvolgende herinnering is dat ze zonder benen wakker werd in een ambulance.

Mislukte zelfmoordpoging

In het ziekenhuis kreeg Mandy te horen dat ze was overreden door een trein, waarna ze beide benen was verloren. De artsen dachten direct aan een mislukte zelfmoordpoging, maar Mandy wilde helemaal niet dood. “Ik weet zeker dat ik gedrogeerd ben met een verkrachtingsdrug, en vervolgens voor dood ben achtergelaten. Hoe kan ik anders 8 kilometer van de bar zijn gekomen zonder daar enige herinnering van te hebben?”

Alcoholgehalte

Hoewel Mandy ervan overtuigd is dat er opzet in het spel was, lukt het haar maar niet om dit te bewijzen. ‘’Ik weet dat ik niet te veel gedronken had, ik had maar 2 biertjes en 2 shotjes op. Zowel de rekening als het alcoholgehalte in mijn bloed bewijst dat. Verder weet ik alleen maar dat ik naar buiten ging voor een sigaret en me een beetje wazig voelde, daarna niets.’’

Nooit getest

Mandy is echter nooit op drugs getest. ‘’Toen de artsen me vonden hadden ze maar één doel: mijn leven redden. Ze dachten in de eerste instantie dat ik zelfmoord had proberen te plegen, en hebben daarom nooit getest op de aanwezigheid van drugs in mijn lichaam. Toen ik eenmaal kon vertellen wat ik me nog herinnerde, was het al te laat om nog te testen.’’