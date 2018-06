Meisje (15) helpt dove en blinde man in het vliegtuig door dít te doen

Timothy Cook is zowel doof als blind, toch bezocht hij zijn zus in de Amerikaanse stad Boston. Toen hij terugvloog overvond het vliegtuigpersoneel moeite om met deze man te communiceren. Gelukkig schoot de 15-jarige Clara te hulp.

Vingers

Verschillende keren tijdens de vlucht ging ze naast hem op haar knieën in het gangpad zitten. Ze pakte zijn handen en maakte gebaren door met zijn handen rond de hare gebaren te vormen. Een jaar geleden begon het meisje gebarentaal te leren, aangezien ze dyslexie heeft en dit voor haar de makkelijkste vreemde taal was om te leren. “Ik spelde: ‘Hoe gaat het? Ben je oké? Heb je iets nodig?’ met m’n vingers”, legt Clara Daly (15) uit.

Geannuleerd

Timothy heeft echt geluk gehad dat Clara in het vliegtuig zat. Eigenlijk zouden Clara en haar moeder helemaal niet op deze vlucht zitten, maar omdat hun oorspronkelijke vlucht was geannuleerd werden ze op deze vlucht geplaatst. Toen het vliegtuigpersoneel vroeg of iemand aan boord gebarentaal kon, schoot Clara gelijk te hulp.

Glimlach

Aanvankelijk hielp Clara Timothy met name bij de praktische zaken. Zo had hij wat water nodig en wilde hij graag weten hoelang de vlucht nog zou duren. Maar toen hij later weer om Clara vroeg, was dit gewoon omdat hij wilde kletsen. Een uur lang hebben ze het gehad over wie ze waren en waar ze vandaan kwamen. “Het is goed om iemand het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn”, legt het meisje uit. De passagiers om haar heen stonden versteld van de actie van het meisje. Ze toverde niet alleen bij Timothy een lach op z’n gezicht, dit deed ze bij veel meer passagiers.

Ontroerd

Timothy zelf was erg ontroerd door wat Clara voor hem deed. Hij was dan ook blij dat ze bij hem aan boord zat. “Misschien was het het lot, wie weet?”

Bron: Het Nieuwsblad. Beeld: Facebook.