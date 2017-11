Inmiddels kennen we dit meisje allemaal: herken jij de BN'er?

Toen ze jong was wist ze misschien nog niet dat ze een echte bekende Nederlander zou worden.

Maar ze acteert, schrijft, zingt en treedt op en bereikt daarmee een groot publiek. We hebben het natuurlijk over Georgina Verbaan, die nu 38 is.

Jeugd

Ze rondde haar mavo af in Zoetermeer. Ze werd bekend door haar rol als Hedwig Harmsen (1997-2000) in de soap Goede tijden, slechte tijden. Ze probeerde daarna haar zangcarrière een boost te geven, maar dit lukte niet helemaal. Gelukkig brak ze weer door met haar rol in de film Costa!. Daarna waagde ze zich aan verschillende presentatie-klussen. In 2004 had ze een belastingschuld en om dit af te kunnen lossen, liet ze zichzelf naakt fotograferen voor het blad Playboy. Toen kreeg ze veel commentaar over zich heen: iedereen dacht dat ze haar borsten groter had gemaakt.

Moeder

Georgina heeft een wat stroeve band met haar moeder Ans. Maar ze hebben elkaar inmiddels na wat moeilijke jaren weer gezien: “Ik heb mijn kleindochter ontmoet”, zegt de trotse oma. “Meer wil ik daar niet over zeggen, uit respect naar Georgina en Odilia.” Georgina raakte zwanger van haar eerste kind toen ze 5 maanden samen was met haar vriend Rob van de Wouw. Ans heeft er vrede mee, met hoe het tussen haar en haar dochter is. “Dingen lopen zoals ze moeten lopen. Ik heb Georgina los moeten laten. Want ook dat betekent houden van…”

Dit was Georgina vroeger:

Zo ziet Georgina er tegenwoordig uit:

