Raden wie het meisje is dat hier zo zoet zit te 'hobbelpaarden'

Wat zijn peutertjes toch schattig. Het grappige aan dit kiekje uit de oude doos is echter dat het meisje in kwestie eigenlijk geen spat is veranderd. Iets ouder, iets meer haar, iets meer make-up.

Het gaat natuurlijk om GTST-actrice Marly van der Velden. En als je het eenmaal weet, zie je het direct.

Uit de oude doos ❤️#mini Een bericht gedeeld door Marly Van der Velden (@marlyvd) op 13 Feb 2018 om 8:48 (PST)

Vorig jaar oktober beviel Marly zelf van zo’n klein lief meisje (nou ja, hopelijk was ze ten tijde van de bevalling een stukkie kleiner ;-)) genaamd Jackie-Rey Meijer. Samen met haar vriend Mike Meijer had ze toen al een dochtertje van 3 jaar: Sammy-Rose.

Het gezinsgeluk straalt ervan af.

Afgelopen maand werd Marly 30.

Wat een leukies!

Bron en beeld: Instagram

