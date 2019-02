18-jarig meisje raakt in coma en bevalt onverwacht van gezonde baby

Een Britse tiener heeft een heftige tijd in het ziekenhuis achter de rug. De 18-jarige Ebony ging slapen met hoofdpijn, maar werd vier dagen later in het ziekenhuis wakker. Met een pasgeboren baby in haar armen.



Zonder te weten dat ze zwanger was, ging de 18-jarige Ebony naar bed omdat ze zich net zo lekker voelde. Die hoofdpijn werd die nacht zo heftig en het meisje kreeg ook last van stuiptrekkingen. Reden genoeg voor haar moeder om de ambulance te bellen. Niet wetende dat ze niet veel later oma zou worden.

Heftige hoofdpijn

In het ziekenhuis werd het meisje meteen in een kunstmatige coma gebracht, waarna de artsen erachter kwamen dat het meisje in verwachting was. Niets wees daarop, het meisje had geen babybuik en ze had geen last van zwangerschapsklachten. Ook werd ze elke maand gewoon ongesteld. De enige klacht die ze had, was de heftige hoofdpijn van die nacht. Doordat het meisje een zwangerschapsvergiftiging op had gelopen, moest het kindje meteen gehaald worden met een keizersnee. Een paar uur later werd het meisje gezond geboren.

Vergissing

Pas na twee dagen werd Ebony wakker uit haar coma en kwam ze er dus ook achter dat ze moeder was geworden. In een interview met de Britse pers vertelt ze: “Ik herinner me dat de zuster mijn baby op mijn borst legde toen ik net wakker was. Het klinkt heel erg nu, maar ik vroeg of ze haar weg konden halen omdat ik zo in de war was en ik zeker wist dat het een vergissing moest zijn.” Voorzichtig werd het meisje uitgelegd dat het toch echt haar kindje was, kreeg ze het kindje opnieuw in haar armen. “Ik was best wel bang, maar het was een prachtig moment.”

Twee baarmoeders

Uiteindelijk bleek dat Ebony een heel zeldzame aandoening heeft waardoor ze twee baarmoeders heeft. Daardoor bleef ze ongesteld worden terwijl ze zwanger was. Het kindje groeide tegen haar rug aan waardoor het langere tijd niet zichtbaar was. In het ziekenhuis was haar babybuik wel ineens te zien. Waarschijnlijk doordat het kindje door de stuiptrekkingen was gedraaid. Volgens de artsen is het een wonder dat het kindje gezond ter wereld is gekomen, omdat het voor vrouwen met deze aandoening vaak lastig is om zwanger te worden. Dat beseft het meisje ook wel. Ze sluit af: “Ik zou het voor geen goud willen veranderen.”

