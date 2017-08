Woede om filmpje waarin meisje (13) in spagaat wordt geforceerd door coach

Schrijnende beelden van een cheerleader die flink wordt aangepakt door haar trainer, vliegen over het internet.

Het meisje schreeuwt het uit van de pijn en smeekt ‘Stop alsjeblieft!’, terwijl ze door haar teamleden wordt vastgehouden en door haar coach in een spagaat wordt geforceerd. Let op: niet voor al te gevoelige kijkers.



In één keer de spagaat kunnen

In de video zien we de 13-jarige cheerleader Ally Wakefield. In juni ging ze met haar middelbare school op kamp voor een cheerleadertraining. En als onderdeel daarvan, moest ze een spagaat kunnen maken. Daar zou de trainer wel even zorgen, met een brute techniek: haar simpelweg doorduwen. Hard ook.

Ally was niet de enige die zo aangepakt werd. Nieuwssite 9news zou nog 8 video’s ontvangen hebben van andere cheerleaders die in een spagaat werden geforceerd, allemaal tijdens hetzelfde cheerleadingkamp.

Gescheurde spier

Voor Ally liep de geforceerde spagaat dramatisch af: ze kwam thuis met een flinke blessure. Haar gewrichtsband én spier waren gescheurd. Ally’s ouders waren woedend toen ze dit filmpje van haar dochter onder ogen kregen, en eisten actie van de school.

Coach ontslagen

De school werd overladen met klachten van zowel Ally’s ouders als die van de andere meiden. De coach is nu op staande voet ontslagen. Ook de politie buigt zich momenteel over de zaak. Wellicht belandt de trainer nog achter de tralies, wegens kindermishandeling.

Misselijkmakend

Een van de moeders van de andere kinderen, snapt niet hoe omstanders die bij de training aanwezig waren dit konden laten gebeuren. “Ik werd er misselijk van”, vertelt Cheri Nickolay aan 9news. “Hoe kún je dit rechtvaardigen.” Ook fysiotherapeut Cameron MacDonald bevestigt dat wat de coach deed absoluut schandalig is. “Als ik erbij was en een meisje zo behandeld zag worden, zou ik ingrijpen.”

Voor het leven getekend

Ook Libelle’s Daphne is toen ze nog turnde door een trainer regelmatig doorgeduwd in een spagaat. Weliswaar niet zo hardhandig als Ally, maar ze ondervindt er nog wel dagelijks de gevolgen van. “Ik heb iedere dag pijn aan mijn heupen. Uit onderzoek in het ziekenhuis, is gebleken dat dit door die geforceerde spagaten is gekomen. Na een festival doen mijn heupen zelfs zó pijn, dat ik de hele dag in bed lig. En ik moet wekelijks naar de fysiotherapeut, om mijn spieren daar sterk genoeg te houden.”

Naar omstandigheden gaat het redelijk met Ally. Maar de kans is dus groot dat zij dezelfde toekomst als Daphne zal hebben.

Bron: 9news. Beeld: KIJK