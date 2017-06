Meisje laat jurk maken voor schoolgala maar het resultaat is niet helemaal wat ze hoopte

In bed is soms een beetje geven en nemen. Zo vinden wij vrouwen niet altijd alles even prettig waar mannen daarentegen wél vrolijk van worden. Nu is uit onderzoek gebleken dat er ook een standje is dat mannen (stiekem) niet al te interessant vinden.

Spannender

En dat is: de missionarispositie. Hoewel deze pose toch vaak wordt toegepast in de slaapkamer, is het niet het favoriete standje van mannen. Waarom? Dit zou komen doordat je in deze houding de man al het werk laat doen – en dat is juist wat ze vaak niet willen. Daarnaast is het natuurlijk best een ‘gewoon’ standje en de man zoek vaak liever wat meer avontuur op in bed. Nog wat nadelen: je kijkt elkaar constant aan, je ligt er als vrouw een beetje stilletjes bij en hij voelt zich zo al gauw wat te dik (want die buik is zo wel erg in beeld).

Maar zoals met alles: het verschilt natuurlijk per stel en per man. Een goed of fout is er niet.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock