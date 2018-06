In de Amerikaanse stad Houston is zondag een twaalfjarig meisje verdronken toen ze haar moeder probeerde te redden uit de Amerikaanse San Jacinto River in Texas.

Volgens een familielid kwam de moeder in problemen tijdens het zwemmen.

Verdronken

Toen de moeder in moeilijkheden kwam sprongen twee tieners, waaronder haar dochter, in het water om haar te redden. Beide gingen kopje-onder maar één van hem kwam vervolgens niet meer boven water.

Diep gat

Een man die hen achterna dook, ontdekte volgens de politie dat het meisje in een diep gat was verdwenen op een plek waar het water ondiep leek. De moeder kon uiteindelijk uit het water gehaald worden. De politie adviseert nu zwemmers een reddingsvest te dragen bij het zwemmen in de rivier.

