Meisje onder vuur nadat ze ongeloofwaardige foto op Instagram deelt

De Chinese Harimao Lee is flink door het slijk gehaald nadat ze een sprookjesachtige foto op Instagram plaatste. Ze vloog businessclass van Hongkong naar Rome en deelde daar een foto van.

En niet zomaar een foto. Op het plaatje zit Harimao namelijk gehuld in een enorme witte jurk met een glaasje champagne én een sliert feestlichtjes over die jurk heen gedrapeerd. Tsja, en zo zit natuurlijk niemand er tijdens zo’n enorm lange vlucht bij.

Sterren kijken

De Chinese deelde het plaatje met haar achterban van maar liefst 128.000 volgers. “Het was een lange, donkere nacht tijdens de vlucht van Hongkong naar Rome. Naar de sterren kijken is een van de dingen die je kan doen in het vliegtuig”, schrijft ze erbij.

Probleem

Maar dat viel niet goed in de smaak bij haar volgers. “Los van die lichtslinger: je zit achterstevoren op je businessclasszitje met je hoofd tegen het scherm”, zegt iemand. Een ander: “Niemand reist op deze manier!” De mensen bestempelen haar massaal als aandachtszoeker en iemand die therapie nodig heeft. “Wees niet beschaamd dat je een probleem hebt. Wees beschaamd dat je het niet weet.”

Maar ook zijn er volgers die Harimao verdedigen na alle snoeiharde kritiek. “Hoe kunnen mensen haar inspanningen bespotten? Ze heeft een schitterende foto geplaatst!”, aldus een fan. “Oh wauw, dit is geweldig! Ik hou van die lichtjes”, zegt een ander.

De post heeft ondertussen al meer dan 16.000 likes gekregen. Zelf heeft ze niet gereageerd op alle kritiek. De lichtjes zien we nog wel weer terug in een volgende post.

Bron: nieuwsblad.be. Beeld: iStock