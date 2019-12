Brits meisje (6) ontdekt verontrustende noodkreet in kerstkaart

De 6-jarige Britse Florence heeft een verontrustende boodschap gevonden in een kerstkaart. Haar ouders kochten de kaart voor haar om voor haar vriendinnen te schrijven, maar dat bleek achteraf al gebeurd te zijn.

‘Buitenlandse gevangenen’ beweren in de kaart dwangarbeid te verrichten in een gevangenis in China. Na de vondst heeft de supermarktketen de kerstkaarten direct uit de schappen genomen en een onderzoek gestart naar de Chinese producent. Als de beschuldigingen van dwangarbeid kloppen, wordt de samenwerking stopgezet, aldus een woordvoerder tegen de BBC.

Advertentie

Help

“Alsjeblieft help ons”, staat er in blokletters geschreven in de kaart die het meisje vond. Daarbij roepen ze de lezer op om de Britse journalist Peter Humphrey van The Financial Times te contacteren, die van 2013 tot 2015 in dezelfde gevangenis heeft gezeten. Alleen naar eigen zeggen op grond van nepbeschuldigingen die nooit in een rechtszaal zijn behandeld.

Celgenoot

De ouders van Florence dachten eerst dat het een grap was. Maar vanwege de details en de naam van Peter Humphrey begonnen ze zich toch zorgen te maken en besloten ze contact op te nemen met de journalist. Hij verklaart nu aan de zender: “Dit is geschreven door mijn celgenoten uit die periode die nog steeds vastzitten. Ik denk dat ik weet wie het geschreven heeft, maar die naam zal ik nooit bekendmaken.”

‘I felt a little bit shocked’ Six-year-old Florence Widdicombe has described to ITV News what happened when she found a message claiming to be from a foreign inmate in a Chinese prison in a Christmas card she was writinghttps://t.co/zbeDf3Phec pic.twitter.com/pb0vg1j4Jr — ITV News (@itvnews) December 22, 2019

Barre omstandigheden

De leefomstandigheden in de gevangenis zijn volgens hem vreselijk. Zo wordt er een cel gedeeld door 12 mensen. “Ze slapen in roestige stapelbedden op een matras die nauwelijks 1 centimeter dik is. In de winter is het extreem koud want er is geen verwarming en in de zomer is het vreselijk warm.”

Risico

Volgens Humphrey weten de gevangen maar al te goed van het risico dat ze namen door deze boodschap te schrijven. “Ze weten erg goed dat ze worden gestraft als ze worden betrapt. Straffen bestaan bijvoorbeeld uit minder te eten krijgen of punten van verdienste verliezen. Ze kunnen ook een maand in afzondering worden geplaatst, waar de omstandigheden nog zwaarder zijn.”

De kerstkaarten werden verkocht om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker en andere goede doelen. De supermarktketen heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

A Chinese prisoner’s desperate plea for help hidden in a Christmas card has led Tesco to stop selling cards suspected of being packed by slave labourers https://t.co/RZS5RFlmHl — The Times (@thetimes) December 23, 2019

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: NOS, VRT. Beeld: iStock