Meisje (14) overleden aan infectieziekte; school waarschuwt leerlingen

In Wijk bij Duurstede is afgelopen weekend een 14-jarig meisje overleden aan de infectieziekte meningokokken. Hoewel de kans uiterst klein is dat ze klasgenootjes heeft besmet, waarschuwt de school leerlingen toch alert te zijn op symptomen.

De leerlingen van havo 2 van het Revius Lyceum en alle andere scholieren zijn per brief op de hoogte gesteld van het verdrietige nieuws. In de brief wordt klasgenoten tevens gevraagd te letten op symptomen die kunnen duiden op de infectieziekte. De GGD benadrukt dat de kans dat zij besmet zijn uiterst klein is.

Afweersysteem

“Ze moeten intensief contact met haar hebben gehad en dan nog is het de vraag of ze besmet zijn. Zo’n 10 tot 20 procent van de bevolking draagt de bacterie met zich mee zonder ooit ziek te worden. Je wordt meestal pas ziek als je afweersysteem niet meer op orde is”, zegt arts Putri Hinatran van de GGD tegenover AD.

Hoge koorts

Symptomen zijn plotselinge hoge koorts, sufheid, misselijkheiden een stijve nek. Leerlingen die deze klachten ervaren, moeten zich zo snel mogelijk melden bij een huisarts. Kinderen worden standaard ingeënt tegen meningokokken C. Er wordt een nieuw rijksvaccinatieprogramma opgesteld nu ook andere varianten van de bacterie de kop op steken. Het is niet bekend welk type het meisje uit Wijk bij Duurstede had.

Bron: AD. Beeld: ANP